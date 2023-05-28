Биг бэги — мягкие контейнеры МКР от производителя

Компания «РиаПласт» - ведущий производитель и поставщик мягкой тары, предназначенной для хранения и транспортировки сыпучих материалов. Мы выпускаем тару в виде мягких контейнеров МКР со стропами и формостабильных Биг Бэгов. В ассортименте также представлены защитные вкладыши, полипропиленовая ткань, стропы и технические ПП ленты и пр.

Вся выпускаемая продукция соответствует стандартам высокого качества, что подтверждается сертификатами соответствия. Все изделия проходят проверку на прочность и устойчивость к нагрузкам, что подтверждается протоколами испытаний. Мы производим Биг-Бэги, способные выдерживать нагрузку от 500 до 2000 кг. По вашему желанию возможно цветное исполнение или нанесение флексографической печати (до 4-х цветов).

О производстве Контроль качества

Наша продукция

Биг Бэги
Вкладыши защитные (вагонные)
Вкладыши ПЭ для биг-бэгов
Полотно полипропиленовое
Пленка полиэтиленовая ПЭ
Лента ПП техническая, стропа
Вторичная гранула PP

Подобрать биг бэги по сферам применения

Гипс
Лен, гречка
Уголь, шлак
Известь
Пеллеты
Песок
Удобрения, карбамид
Зерно, пшеница
Цемент
Минеральный порошок
Керамзит
Соль
Проконсультироваться у специалиста Отправьте нам свои контакты и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Консультация абсолютно бесплатна

Спасибо. Сообщение отправлено.

Заполнены не все обязательные поля

Вам нужно пройти ReCaptcha

Нужно дать согласие на обработку персональных данных

или напишите нам в  
Подробнее

Отточенная до мелочей технология производства

При производстве мягких контейнеров используется высококачественное сертифицированное сырье прошедшее входной контроль. Весь производственный цикл построен на современных мощностях, в основе которых лежит надежное высокоточное оборудование западноевропейского производства. Технологический процесс изготовления биг бэгов включает в себя следующие этапы:

  • Экструзия полипропиленовой гранулы и производство нитей.
  • Изготовление рукавного полотна.
  • Резка рукава на заготовки по шаблонам.
  • Нанесение печати.
  • Пошив МКР.
  • Упаковка и маркировка продукции.

На всех этапах изготовления осуществляется строгий контроль качества. Четкая производственная схема позволяет изготавливать мешки МКР в объемах до 2 500 000 шт. в год.

Перейти в конструктор

Продажа биг бэгов. Четкая логистика и комфортные условия сотрудничества

Обращаясь в компанию «РиаПласт», вы получаете отличную возможность приобретать мешки МКР по выгодной цене, в которой отсутствуют посреднические наценки. Продукция отпускается оптовыми партиями, с возможностью оперативной доставки по месту конечного назначения.

Также возможен самовывоз и доставка готовой продукции со склада в г. Уфа. Наиболее востребованные позиции упаковки всегда есть в наличии, что позволяет удовлетворять Ваши заявки в сжатые сроки.

Нашими постоянными Заказчиками являются фасовочные цеха, предприятия сельскохозяйственного и промышленного назначения, а также фирмы, занимающиеся переработкой и заготовкой сыпучих материалов.

ООО «Риапласт» - компания федерального уровня, нашими клиентами являются предприятия, работающие на территории РФ и стран СНГ. Наши специалисты готовы предоставить квалифицированную консультационную поддержку и обеспечить контроль вашего заказа на всех этапах. Мы готовы ответить на интересующие вопросы по телефону 8-800-250-12-75!

Смотреть каталог

Наши преимущества

Собственное производство
с 2009 года
Полный цикл производства и контроль качества
Изготовление по индивидуальным параметрам
Быстрая доставка по РБ,
РФ И СНГ

География наших клиентов

Производственные мощности нашего предприятия позволяют выпускать до 2,5 млн. единиц высококачественной мягкой тары (МКР). Наша продукция пользуется широким спросом не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ и ближнего зарубежья. Мы в свою очередь активно организуем поставки в южные регионы РФ, в которых высокая концентрация производителей сельскохозяйственной продукции и не только. Узнать подробности оптовых поставок биг бэгов в Ваш регион можно по телефону: 8-800-250-12-75

Смотреть на карте

Список городов

Наши партнеры

Новости и события

28 мая 2023

Лауреат конкурса "Лучшие Товары Башкортостана".

Компания производитель биг-бэгов РиаПласт получила диплом Лауреата республиканского конкурса "Лучшие Товары Башкортостана"

Дальше...
10 ноября 2020

Обновление сайта ООО "РиаПласт"

Мы провели редизайн нашего логотипа глобальную рекострукцию сайта. Теперь он стал удобнее , а для Вас доступно больше функциональных возможностей. Дальше...
12 ноября 2020

Представительство, склад и офис продаж в Уфе

Для Вашего удобства в г. Уфа организован дополнительный офис продаж, пункт самовывоза и склад готовой продукции по адресу: г. Уфа, ул. Адмирала Макарова д.5/1. Дальше...

Вопросы и ответы

Посетитель

Сколько времени займет изготовление четырехстропных биг бэгов 420 шт?

Ответ специалиста:
Все будет зависеть от размеров и нужных вам опций. Изготовление вариантов с типовыми параметрами (без дополнительных опций) может занять 5-7 дней. Возможно подходящие вам по параметрам МКР есть на складе готовой продукции (в Туймазах или Уфе) , уточняйте информацию по телефону: 8 800 250 12 75
Алла

Чем отличаются бигбэг с плоским дном от "с дном типа звезда"

Ответ специалиста:
По умолчанию одностропные и двустропные мы производим с дном типа звезда, это технологически проще и быстрее, дно формируется и зашивается из продолжения самого "тела" биг бэга. Плоское дно выкраивается и вшивается отдельно. Такие варианты изготавливается в основном опционально, по требованию Заказчика. Если вас интересует конкретный вариант исполнения оставьте заявку на сайте, или свяжитесь с нами по телефону: 8 800 250 12 75

Контакты ООО "РиаПласт"