Биг бэги — мягкие контейнеры МКР от производителя

Компания «РиаПласт» - ведущий производитель и поставщик мягкой тары, предназначенной для хранения и транспортировки сыпучих материалов. Мы выпускаем тару в виде мягких контейнеров МКР со стропами и формостабильных Биг Бэгов. В ассортименте также представлены защитные вкладыши, полипропиленовая ткань, стропы и технические ПП ленты и пр.

Вся выпускаемая продукция соответствует стандартам высокого качества, что подтверждается сертификатами соответствия. Все изделия проходят проверку на прочность и устойчивость к нагрузкам, что подтверждается протоколами испытаний. Мы производим Биг-Бэги, способные выдерживать нагрузку от 500 до 2000 кг. По вашему желанию возможно цветное исполнение или нанесение флексографической печати (до 4-х цветов).