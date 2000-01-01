Контейнеры МКР Биг-Бэги от производителя

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|Габаритные размеры дна, см
|60х60
|72,5х72,5
|75х75
|80х80
|85х85
|90х90
|95х95
|100х100
|Плоская ширина контейнера, см
|120
|145
|150
|160
|170
|180
|190
|200
|Высота загрузки для данного типоразмера, см (min-max)
|60-150
|60-185
|60-190
|60-200
|60-215
|60-225
|60-240
|60-250
|Диаметр загруженного контейнера, см
|77
|93
|96
|102
|109
|115
|122
|128
|Условный объем вместимости контейнера, м³
|0,3-0,7
|0,4-1,1
|0,4-1,4
|0,5-1,6
|0,6-2,0
|0,6-2,3
|0,7-2,8
|0,8-3,0
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