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Контейнеры МКР Биг-Бэги от производителя

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По применению
Характеристики МКР
Сертификаты
Инструкция по применению
Одностропные
Двухстропные
Четырехстропные
Формостабильные
Биг бэг одностропный с открытым верхом для удобрений производства Риапласт
Одностропный МКР с открытым верхом и плоским дном
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Купить полиэтиленовый вкладыш для биг бэга от производителя РиаПласт.
Простой прямой вкладыш
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Формостабильный биг бэг с ребрами жесткости производства РиаПласт
Биг бэг каркасный формостабильный с ребрами жесткости
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Двустропный МКР с плоским дном для керамзита, угля и щебня, производства РиаПласт
Двустропный биг-бэг с открытым верхом и плоским дном
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Мягкий контейнер МКР биг бэг для угля, керамзита, песка, торфа от 500 до 2000 кг., производства РиаПласт.
Четырехстропный МКР с открытым верхом и плоским дном
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Контейнер МКР одностропный с открытым верхом для удобрений производства Риапласт
Одностропный МКР с открытым верхом и дном типа "звезда"
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Купить фальцованный вкладыш для биг бэга от производителя РиаПласт.
Фальцованный вкладыш
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Мягкий контейнер биг бэг МКР для гипса, извести, цемента, песка, соли. Производство РиаПласт.
Двустропный МКР с открытым верхом и дном "типа звезда"
 от 229 р.
Биг бэг с нижним клапаном для выгрузки производства Риапласт.
Четырехстропный МКР с открытым верхом и разгрузочным клапаном
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Биг бэг одностропный с разгрузочным клапаном для удобрений производства Риапласт.
Одностропный МКР с открытым верхом и нижним клапаном
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Купить бутылочный вкладыш для биг бэга от производителя РиаПласт.
Бутылочный (формованный) вкладыш
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Двустропный МКР с плоским дном и верхним клапаном
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Купить контейнер биг бэг многоразовый с разгрузочным рукавом, грузоподъемность от 500 кг до 1,5 тонн, производства РиаПласт.
Четырехстропный МКР с открытым верхом и разгрузочным рукавом
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Биг бэг одностропный для удобрений и карбамида с выгружным рукавом производства Риапласт.
Одностропный МКР с открытым верхом и разгрузочным рукавом
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Купить суспендированный вкладыш для биг бэга от производителя РиаПласт.
Суспендированный вкладыш
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Купить двухстропный биг бэг с загрузочным люком вместимостью до 2 тн., производства РиаПласт.
Двустропный МКР с верхним клапаном и дном "типа звезда"
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Купить Биг бэг четырехстропный с загрузочным люком для сыпучих продуктов, производства РиаПласт.
Четырехстропный МКР с верхним люком и плоским дном
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Купить биг бэг вместимостью 1,5 тонны с верхней сборкой для зерна производства РиаПласт.
2-х стропный МКР с верхней сборкой и дном "типа звезда"
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Биг бэг 4-х стропный для муки, соли, извести, вместимость до 1,5-2,0 тн., производства РиаПласт.
Четырехстропный МКР с верхней сборкой и плоским дном
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Купить биг бэг с разгрузочным клапаном и открытым верхом производства РиаПласт
Двустропный МКР с открытым верхом и разгрузочным клапаном
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Мягкий контейнер МКР типа биг бэг с защитной юбкой и нижним разгрузочным клапаном, производства РиаПласт.
Четырехстропный МКР с верхней сборкой и разгрузочным клапаном
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Купить биг бэг для зерна с верхней сборкой и грузоподъемностью до 2000 кг, производства РиаПласт
Двустропный МКР с верхней сборкой и разгрузочным клапаном
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Мягкий контейнер биг бэг 4 стопы многоразовый, загрузочный люк и разгрузочный рукав для перевозки сыпучих продуктов производства РиаПласт.
Четырехстропный МКР с загрузочным клапаном и разгрузочным рукавом
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Купить биг бэг для муки и зерна с верхней сборкой и вкладышем, вместимость 500-1000 кг. Производства РиаПласт.
Двустропный МКР с верхней сборкой и разгрузочным рукавом
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Мягкий контейнер биг бэг для муки, зерна, крупы с верхней сборкой, рукавом и вкладышем, производства РиаПласт.
Четырехстропный МКР с верхней сборкой и разгрузочным рукавом
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Купить контейнер биг бэг на 1 тонну с разгрузочным рукавом, размером 75*75*125 см, производства РиаПласт.
Двустропный МКР с открытым верхом и разгрузочным рукавом
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Биг бэг 4-х стропный с загрузочным клапаном и выгружным рукавом, вместимость до 1,5-2,0 тн., производства РиаПласт.
Четырехстропный МКР с верхним люком и разгрузочным клапаном
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Купить биг бэг с верхним клапаном и разгрузочным рукавом, размер 95*95*150 см, производства РиаПласт.
Двустропный МКР с верхним клапаном и разгрузочным рукавом
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Купить биг бэг двухстропный с верхней сборкой для зерна производства РиаПласт, размер 75*75*150 см.
Двустропный биг бэг с верхней сборкой и плоским дном
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Двухстропный контейнер МКР с загрузочным люком и выгружным клапаном производства РиаПласт.
Двустропный биг-бэг с верхним и нижним клапанами
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Подобрать биг бэг по сфере применения

Гипс
Лен, гречка
Уголь, шлак
Известь
Пеллеты
Песок
Удобрения, карбамид
Зерно, пшеница
Цемент
Минеральный порошок
Керамзит
Соль

Полный производственный цикл со строгим контролем качества на всех этапах

1
Экструзия гранулы, производство нитей
2
Ткацкий цех.
Изготовление
рукавной ткани
3
Резка рукава
4
Нанесение печати
5
Швейный цех, пошив МКР
6
Упаковка и маркировка продукции

Таблица параметров: размеры МКР, объем "биг бэгов", диаметр и габариты дна контейнеров.

Габаритные размеры дна, см 60х60 72,5х72,5 75х75 80х80 85х85 90х90 95х95 100х100
Плоская ширина контейнера, см 120 145 150 160 170 180 190 200
Высота загрузки для данного типоразмера, см (min-max) 60-150 60-185 60-190 60-200 60-215 60-225 60-240 60-250
Диаметр загруженного контейнера, см 77 93 96 102 109 115 122 128
Условный объем вместимости контейнера, м³ 0,3-0,7 0,4-1,1 0,4-1,4 0,5-1,6 0,6-2,0 0,6-2,3 0,7-2,8 0,8-3,0

Не нашли нужный вариант? Изготовим на заказ в высоком качестве по Вашим параметрам в минимальные сроки по конкурентной цене. т. 8-800-250-12-75. Звоните!

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